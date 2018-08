Schweinsteiger verliert mit Chicago bei Real Salt Lake

US-Fußball-Liga MLS

Salt Lake City (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in nordamerikanischen MLS die sechste Niederlage in Folge kassiert. Das Team aus Illinois verlor am Samstag (Ortszeit) auswärts gegen Real Salt Lake knapp 1:2 (0:1).

Copyright © mittelhessen.de 2018