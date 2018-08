Weltmeister Lloris alkoholisiert am Steuer erwischt

Scotland Yard

London (dpa) - Fußball-Weltmeister Hugo Lloris ist alkoholisiert am Steuer erwischt worden. Das teilte Scotland Yard mit. Der 31 Jahre alte Torhüter des Premier-League-Clubs Tottenham Hotspur geriet demnach in der Londoner Innenstadt in eine Routinekontrolle.

