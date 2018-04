197 Millionen Euro: Spielerberater kassieren immer mehr

Bundesliga-Rekordsumme

Frankfurt/Main (dpa) - In der Fußball-Bundesliga sind in den vergangenen Monaten fast 200 Millionen Euro an Spielervermittler geflossen. Das ist noch einmal fast ein Viertel mehr als die bisherige Rekordsumme des vergangenen Jahres.

Copyright © mittelhessen.de 2018