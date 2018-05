Abstiegsfinale als Bundesliga-Schlussakt - Kampf um Europa

33. Spieltag

Berlin (dpa) - Die Fußball-Bundesliga erlebt am letzten Spieltag ein Abstiegsfinale als Fernduell zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg. Für den HSV sind die Chancen, den erstmaligen Absturz in die 2. Liga noch zu vermeiden, nach dem 0:3 in Frankfurt allerdings dramatisch gesunken.

