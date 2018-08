Aus Zwei mach Eins: Kovac fügt Teamteile zusammen

Trainigslager am Tegernsee

München (dpa) - Der FC Bayern startet in seine wichtigste Vorbereitungsetappe. Im Trainingslager in Rottach-Egern will Niko Kovac seine bislang getrennt trainierenden Mannschaftsteile zusammenführen.

