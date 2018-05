Ausschreitungen begleiten HSV in Zweitklassigkeit

Randale in Hamburg

Hamburg (dpa) - Entsetzen, Tränen und am Ende Randale im Volksparkstadion. Der Hamburger SV hat das Fußball-Wunder verpasst und steigt erstmals in seiner 55-jährigen Bundesliga-Geschichte in die Zweitklassigkeit ab.

