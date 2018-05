BVB mit Götze auf PR-Tour in USA - Warten auf Favre

Trainer vor Unterschrift

Dortmund (dpa) - Mario Götze und Co. sind mit Noch-Trainer Peter Stöger auf Werbe-Tour in den USA, unterdessen warten die Fans in der Heimat auf den neuen Trainer von Borussia Dortmund.

