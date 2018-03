BVB baut Frust nach Europa-Aus ab: 1:0 über Hannover

Sonntagsspiel

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat nach dem peinlichen Achtelfinal-Aus in der Europa League Frust abgebaut und den dritten Rang in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Drei Tage nach der Schmach in Salzburg (0:0) setzte sich der Revierclub mit 1:0 (1:0) gegen Hannover 96 durch.

Copyright © mittelhessen.de 2018