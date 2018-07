BVB startet Saisonvorbereitung - Jarmolenko freigestellt

Ukrainer will nach England

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund ist als letzter Fußball-Bundesligist in die Vorbereitung für die kommende Saison gestartet. Am ersten Tag unter der Regie des neuen Trainers Lucien Favre standen Laktattests an.

