Bayer-Sieg gegen Gladbach - Alario und Brandt sichern 2:0

Auf Champions-League-Rang

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat die Champions-League-Ränge in der Fußball-Bundesliga wieder erobert. Die Rheinländer gewannen am Samstagabend auch das dritte Aufeinandertreffen mit Borussia Mönchengladbach in dieser Saison mit 2:0 (1:0).

Copyright © mittelhessen.de 2018