Beste Rasen-Qualität bei Bayer 04 und in Heidenheim

Deutsche Rasengesellschaft

Frankfurt/Main (dpa) - Die besten Fußball-Rasen in der vergangenen Saison haben Bundesligist Bayer 04 Leverkusen in der BayArena und Zweitligist 1. FC Heidenheim in der Voith-Arena geboten.

