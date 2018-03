Bolt unter Applaus und Reggae-Rhythmen beim BVB-Training

Sprint-Star

Dortmund (dpa) - Der achtmalige Sprint-Olympiasieger Usain Bolt hat am Freitag zum zweiten Mal mit den Fußballprofis von Borussia Dortmund trainiert. Der Superstar aus Jamaika nahm am Vormittag an der Übungseinheit von Trainer Peter Stöger teil.

