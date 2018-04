Borussia Dortmund reist im Mai und Juli in die USA

Wiedersehen mit Klopp

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird in den kommenden Wochen gleich zweimal in die USA reisen. Wie der Club mitteilte, nimmt das Team im Juli als Teil der Saisonvorbereitung erneut am International Champions Cup (ICC) mit drei Spielen gegen europäische Top-Mannschaften teil.

