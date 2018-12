Dortmund und Schalke ohne Kampfansagen - Kovac knallhart

Bundesliga am Samstag

Berlin (dpa) - Ein brisantes Derby im Revier, ein interessantes bayerisch-fränkisches Kräftemessen in München. Am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga stehen zwei Nachbarschafts-Duelle im Mittelpunkt. In Berlin kehren die Frankfurter an den Ort ihres großen Triumphes zurück.

Copyright © mittelhessen.de 2018