Dortmunds Super-Joker Sancho: Besser als Ronaldo und Messi

BVB-Stürmer

Dortmund (dpa) - Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind auch in dieser Statistik fast schon wieder spitze. Je vier Tore haben die beiden größten Weltstars des Fußballs an den ersten sieben Spieltagen der neuen Saison vorbereitet. Nur ein einziger Spieler in ganz Europa ist besser.

Copyright © mittelhessen.de 2018