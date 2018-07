Eintracht Frankfurt beginnt Trainingslager in den USA

Vorbereitung

Salt Lake City (dpa) - DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat sein achttägiges Trainingslager in den USA gestartet. Nach einer rund 18 stündigen Reise kam die Mannschaft in Salt Lake City an, wo sie in einer Jugendakademie untergebracht ist.

