Eintracht Frankfurt vier Wochen ohne Rebic

Muskelfaserriss in der Wade

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss in der entscheidenden Phase der Saison für etwa vier Wochen auf seinen Stürmer Ante Rebic verzichten. Der kroatische Nationalspieler erlitt am Vortag bei der 1:2-Niederlage in Bremen einen Muskelfaserriss in der Wade.

Copyright © mittelhessen.de 2018