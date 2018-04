Ex-Vorstandschef Bruchhagen glaubt an HSV

Rettung ist möglich

Hamburg (dpa) - Heribert Bruchhagen glaubt noch an die Rettung des Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga. In der aktuellen Konstellation sei das möglich, sagte der im März entlassene Vorstandschef am Montagabend im TV-Sender Sky.

Copyright © mittelhessen.de 2018