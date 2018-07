FC Augsburg setzt wieder auf André Hahn

Rückkehr mit Wohlfühlfaktor

Mals (dpa) - Von den jüngsten Wirren um Teamkollege Caiuby will sich André Hahn nicht ablenken lassen. Der Rückkehrer hängt sich im Trainingslager des FC Augsburg vom ersten Tag an voll rein, auf dem schmucken Platz in Mals in Südtirol ist seine Präsenz spürbar.

