FC Bayern bindet Nachwuchsspieler Mai bis 2021

Profivertrag

München (dpa) - Der FC Bayern München hat Nachwuchsspieler Lars Lukas Mai langfristig mit einem Profivertrag bis 2021 an sich gebunden. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger hatte beim 3:0 in Hannover sein Debüt in der Fußball-Bundesliga gegeben.

