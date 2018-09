FCA kontra Freiburg: Trainer rechnen mit 90 Minuten Kampf

Bundesliga am Sonntag

Augsburg (dpa) - Das Ziel ist klar: Der FC Augsburg will den überraschenden Punktgewinn beim FC Bayern zum Abschluss der englischen Woche in der Fußball-Bundesliga vergolden. Gegen den SC Freiburg soll am Sonntagabend (18.00 Uhr) der erste Heimsieg der Saison gelingen.

