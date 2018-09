FSV Mainz bejubelt drittbesten Bundesligastart

2:1 gegen FC Augsburg

Mainz (dpa) - Der drittbeste Bundesligastart in der Vereinsgeschichte des FSV Mainz 05 ließ Trainer Sandro Schwarz ganz sentimental werden: «Beim 2:1 hatte ich Tränen in den Augen, weil es so emotional war», beschrieb er seine Gefühle nach dem Last-Minute-Sieg gegen den FC Augsburg.

