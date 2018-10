Fortuna-Absturz: Trainer Funkel fordert Gegenwehr

Bundesliga-Aufsteiger

Düsseldorf (dpa) - So schnell lässt sich Trainer-Dino Friedhelm Funkel nicht aus der Ruhe bringen. Doch nach der 1:7-Pleite in Frankfurt und dem Sturz an das Tabellenende hat der 64 Jahre alte Coach von Fortuna Düsseldorf diese Woche den Druck erhöht.

