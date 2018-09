Halstenberg vor Startelf-Comeback bei RB Leipzig

Spiel gegen VfB Stuttgart

Leipzig (dpa) - Marcel Halstenberg steht vor seinem Startelf-Comeback für RB Leipzig. Trainer Ralf Rangnick kündigte bei einer Pressekonferenz an, dass der 26-Jährige am Mittwoch im Fußball-Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart als linker Verteidiger von Beginn an auflaufen soll.

