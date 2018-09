Hannover 96 rutscht in die Krise - 1:3 gegen Hoffenheim

Heimniederlage

Hannover (dpa) - Hannover 96 rutscht in der Fußball-Bundesliga immer weiter in die Krise. Der Tabellen-16. verlor am Dienstagabend auch gegen 1899 Hoffenheim mit 1:3 (0:1) und wartet nun nach fünf Spieltagen immer noch auf den ersten Saisonsieg.

