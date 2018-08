Hannovers Verteidiger Timo Hübers fällt lange aus

Kreuzbandriss

Hannover (dpa) - Hannover 96 muss mehrere Monate auf Innenverteidiger Timo Hübers verzichten. Der 22-Jährige hat sich im Trainingslager im österreichischen Velden einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung in Klagenfurt am Mittwoch, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. «Das ist bitter für den Jungen», sagte 96-Coach André Breitenreiter. «Timo hat eine tolle Entwicklung genommen und konnte auch jetzt in der Vorbereitung an die starken Leistungen vom Ende der vergangenen Saison anknüpfen.»

