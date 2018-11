Hazard und Hofmann sichern Gladbach-Sieg gegen Düsseldorf

Der Aufsteiger hingegen kassierte bereits die sechste Niederlage nacheinander, ist seit sieben Spielen ohne Sieg und steht punkt- und torgleich mit dem VfB Stuttgart am Tabellenende. Vor 54.022 Zuschauer im ausverkauften Borussia-Park erzielten Thorgan Hazard (48. Minute/Handelfmeter/82.) und Jonas Hofmann (67.) die Treffer für die Gastgeber.

«Die letzte Konsequenz hat gefehlt, wie so oft in den letzten Spielen. Es reicht nicht, dass wir uns nur gut präsentiert haben», sagte Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel: «Beim 0:2 machen wir einen katastrophalen Fehler und dann ist das Spiel gelaufen.»

Im 47. Niederrheinderby der Bundesliga kehrte der Brasilianer Raffael nach knapp zweimonatiger Verletzungspause in Borussias Startelf zurück. Nach dem Aus im DFB-Pokal änderte Trainer Dieter Hecking seine Angriffsreihe und brachte neben Raffael und Hazard auch den zuletzt angeschlagenen Alassane Plea. Mit geballter Offensivkraft setzten die favorisierten Gastgeber den Tabellenvorletzten von Beginn an unter Druck.

Die erste große Möglichkeit von Thorgan Hazard konnte Fortunas Keeper Michel Rensing parieren (10.), 20 Minuten später scheiterte der Belgier erneut am Torhüter. Antreiber im Gladbacher Spiel war Florian Neuhaus, der vergangene Saison 29 Pflichtspiele für Fortuna absolvierte.

Die Düsseldorfer, die mit dem 5:1-Erfolg beim SSV Ulm die nächste Pokalrunde erreicht hatten, spielten mit der am vergangenen Dienstag erfolgreichen Elf, in der erst zum dritten Mal das Sturmduo Rouwen Hennings und Marvin Ducksch gemeinsam startete. Beim bislang einzigen Saisonsieg (2:1 gegen Hoffenheim) standen die beiden Angreifer ebenfalls in der Anfangsformation.

Der Aufsteiger hatte sich gut eingestellt auf Borussias Offensivdrang und suchte selbst Entlastung im Spiel nach vorn. Gefährliche Aktionen liefen vor allem über die rechte Seite mit dem auffälligen Dodi Lukebakio. Alfredo Morales versuchte es mit einem Distanzschuss, den Gladbachs Schlussmann Yann Sommer abwehren konnte (28.).

Erst ein Strafstoß brachte den Gastgebern die lang ersehnte Führung. Ein Schuss von Plea landete am Unterarm von Düsseldorfs Abwehrchef Kaan Ayhan - den Elfmeter verwandelte Hazard. «Für mich war es einfach kein Elfmeter. Ich weiß nicht, wo die Spieler die Hände hin tun sollen. Ich habe kein Verständnis dafür», sagte Funkel.

Für Rensing war es in der Bundesliga der 20. Gegentreffer beim 20. Elfmeter. Die Gastgeber, die auch im 16. Spiel nacheinander mindestens einen Treffer erzielten, hatten durch Oscar Wendt und Neuhaus weitere Chancen. Hofmann nutzte dann ein Zuspiel von Neuhaus zum 2:0, Hazard traf in der Schlussphase mit seinem siebten Saisontreffer zum 3:0.

Für unschöne Szenen sorgten die Düsseldorfer Fans, die vor und während der Partie immer wieder bengalische Feuer abfackelten und mehrmals ermahnt werden mussten.