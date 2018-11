Hertha will Fandialog neu eröffnen

Fanhilfe erstattet Anzeige

Berlin (dpa) - Hertha BSC will den Konflikt mit einem Teil der Anhänger bei einem Runden Tisch am Donnerstag entschärfen. Eine Fan-Gruppe dagegen sorgte am Mittwoch mit Anzeigen gegen die Polizei in Dortmund und Hertha-Manager Michael Preetz für neue Brisanz.

Copyright © mittelhessen.de 2018