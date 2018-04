Herthas spätes 2:2 - «Können mit Druck nicht umgehen»

Gegen Augsburg

Berlin (dpa) - Die Mini-Hoffnung lebt in Berlin, doch Hertha-Trainer Pal Dardai will davon nichts wissen. «Wir haben es nicht selbst in der Hand. Die Träumerei müssen wir nicht in die Mannschaft tragen», sagte der Ungar nach einem furiosen Endspurt seines Teams zum 2:2 (0:1) gegen den FC Augsburg.

Copyright © mittelhessen.de 2018