Leipzig macht weiter Druck: Turbulentes 3:2 bei Hannover 96

28. Spieltag

Hannover (dpa) - Vizemeister RB Leipzig hat dank eines am Ende glücklichen Sieges die erneute Champions-League-Qualifikation fest im Blick. Mit 3:2 (1:0) gewann das Team von Trainer Hasenhüttl bei Hannover 96 die zweite Bundesligapartie am Stück und blieb zudem im sechsten Spiel in Serie unbesiegt.

