Leipziger Leistungsabfall bei Personalnot nervt Rangnick

0:1-Niederlage in Wolfsburg

Wolfsburg (dpa) - Nach Diego Demmes Worten war alles über die Leistung von RB Leipzig gesagt. Zwei Spiele hat der Tabellen-Vierte in dieser Bundesliga-Saison bislang verloren: Eins am ersten Spieltag mit 1:4 beim BVB und nun das nächste am zwölften Spieltag beim 0:1 (0:0) beim VfL Wolfsburg.

