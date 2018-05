Leipzigs offene Fragen - Was passiert mit Hasenhüttl?

Vertragsgespräche

Leipzig (dpa) - Erst die Saison bei Hertha BSC retten, dann geht es an die Vertragsgespräche: RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick muss nach dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga so manche offene Personalfrage klären.

