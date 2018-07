Leverkusen startet ins Trainingslager

Nationalspieler Brandt zurück

Leverkusen (dpa) - Für Bayer Leverkusen hat die intensive Phase der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga begonnen. Am Nachmittag trat das Team von Heiko Herrlich die Reise zum Trainingslager in Zell am See an.

