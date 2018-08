Leverkusen trennt sich 1:1 von Basaksehir FF

Testspiel

Zell am See (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich in einem weiteren Vorbereitungsspiel auf die neue Saison mit 1:1 (0:0) vom türkischen Erstligisten Basaksehir FF getrennt.

