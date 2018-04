Mainz gegen Leipzig unter Zugzwang - Bell kehrt zurück

Kampf um Klassenerhalt

Mainz (dpa) - Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga will der FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig ein Achtungszeichen setzen. «Wir müssen den vorhandenen Druck in Energie umwandeln. Wir brauchen Mentalität, aber auch eine gewisse Lockerheit und Spaß», sagte Trainer Sandro Schwarz.

