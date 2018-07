Nach 8:2-Sieg: Hoffenheim setzt auf bewährtes Camp

Frühform

Windischgarsten (dpa) - Mit erstaunlicher Frühform ist Champions-League-Starter 1899 Hoffenheim am Sonntag sorgenfrei in sein Trainingslager nach Windischgarsten in Österreich aufgebrochen.

Copyright © mittelhessen.de 2018