Nachwuchs-Bayern besiegen künftigen Chef Kovac

4:1-Heimsieg

München (dpa) - Niko Kovac nahm das Gastgeschenk von Jupp Heynckes nicht an. Der künftige Trainer des FC Bayern verlor mit Eintracht Frankfurt am Samstag in der Fußball-Bundesliga mit 1:4 (0:1) gegen eine Münchner Meistermannschaft, die mit vier Nachwuchsspielern aufgelaufen war.

Copyright © mittelhessen.de 2018