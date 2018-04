Neuer Glaube beim wiederauferstandenden HSV

3:2-Heimsieg gegen FC Schalke

Hamburg (dpa) - Das hat es schon lange nicht mehr gegeben am Hamburger Volkspark. Am Tag nach dem Lebenszeichen gegen Schalke 04 durfte HSV-Trainer Christian Titz am Sonntag vor dem Training fleißig Hände schütteln und den Applaus der Fans genießen.

