Nürnberg schlägt nach 0:7-Klatsche gegen Düsseldorf zurück

Aufsteigerduell

Nürnberg (dpa) - Der 1. FC Nürnberg hat nach der 0:7-Klatsche in Dortmund eine klasse Reaktion gezeigt. Die Franken gewannen in der Fußball-Bundesliga am Samstag das Aufsteigerduell gegen Fortuna Düsseldorf mit 3:0 (1:0).

