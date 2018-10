Ohne Sentimentalität: Korkuts Rückkehr nach Hannover

Stuttgart-Coach

Stuttgart (dpa) - Die Reise in die Vergangenheit lässt Tayfun Korkut kalt. Erstmals seit seinem Abschied von Hannover 96 tritt der 44-Jährige am Samstag mit dem VfB Stuttgart zu einem Spiel bei dem Club an, in dem seine Karriere als Bundesliga-Trainer begann.

Copyright © mittelhessen.de 2018