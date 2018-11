Petersen zurück im Kader des SC Freiburg

Bundesliga

Freiburg (dpa) - Fußball-Nationalspieler Nils Petersen steht dem SC Freiburg im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen seinen Ex-Club SV Werder Bremen wieder zur Verfügung. Der Angreifer kehrt nach seinen muskulären Problemen in den Kader des Sport-Clubs zurück und könnte direkt in der Startelf stehen.

