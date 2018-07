Pizarro will es bei Werder noch mal wissen

Hohes Alter, große Ziele

Bremen (dpa) - Der fünfte Akt der Liebesgeschichte zwischen Claudio Pizarro und Werder Bremen soll mit einem Happy-End abschließen. Den Fußball-Bundesligisten will der 39 Jahre alte Peruaner nach seiner vierten Rückkehr an die Weser in einen europäischen Wettbewerb schießen - und dann abtreten.

