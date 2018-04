RB Leipzig bangt vor Bremen-Spiel weiter um Werner

Nach Aus in der Europa League

Leipzig (dpa) - Nach dem bitteren Aus in der Europa League muss RB Leipzig weiter um Nationalspieler Timo Werner bangen. Der Stürmer hat immer noch Oberschenkel-Beschwerden, sein Einsatz am Sonntag in der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen ist immer noch fraglich.

