Rangnick plant Mega-Rotation - Werner soll im DFB-Pokal ran

RB Leipzig

Leipzig (dpa) - Drei Wettbewerbe, fünf mögliche Spiele in 18 Tagen: Ralf Rangnick startet mit dem Drittrunden-Qualifikationsrückspiel in der Europa League am Donnerstag (18.30 Uhr) gegen den rumänischen Pokalsieger CS Universitatea Craiova eine Mega-Rotation - personell und taktisch.

