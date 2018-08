Rangnick steht nicht auf «Ballbesitz als Selbstzweck»

Leipzig-Trainer über Spielstil

Leipzig (dpa) - Cheftrainer Ralf Rangnick will mit RB Leipzig weiter an seiner clubeigenen DNA mit Tempo und Pressing festhalten. «Ballbesitz als Selbstzweck oder Ideologie gewinnt keine Spiele», sagte er in einem Interview der «Mitteldeutschen Zeitung».

