Rangnicks Ziel: Neuer RB-Vertrag mit Werner noch vor der WM

Leipziger Stürmer

Marseille (dpa) - RB Leipzig will bis zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland den Vertrag mit Nationalstürmer Timo Werner verlängert haben. Das bestätigte Ralf Rangnick Medienvertretern in Marseille.

