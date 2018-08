Rebic nach WM-Urlaub wieder im Eintracht-Training

Zukunft offen

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem dreiwöchigen WM-Urlaub hat Vize-Weltmeister Ante Rebic wieder das Training beim DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt aufgenommen. Zunächst stand für den 24 Jahre alten Stürmer ein Laktattest an. «Ich habe mich gut erholt und freue mich auf die die Jungs bei der Eintracht. Ich will jetzt die Neuzugänge so schnell wie möglich kennenlernen», sagte der kroatische Nationalspieler dem vereinseigenen Sender Eintracht-TV.

Copyright © mittelhessen.de 2018