Schalke 04 verliert in der Nachspielzeit

1:2 in Wolfsburg

Wolfsburg (dpa) - Vizemeister FC Schalke 04 hat einen Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison hingelegt. In der Nachspielzeit und auch in Unterzahl kassierte der Vorjahres-Zweite das entscheidende Gegentor zur 1:2 (0:1)-Niederlage beim Beinahe-Absteiger VfL Wolfsburg.

