Schalke-Coach Tedesco will Sieg gegen Mainz: «Es wird Zeit»

Kriselnder Vizemeister

Gelsenkirchen (dpa) - Zahltag auf Schalke: Mit aller Macht will der Vizemeister seine quälende Misserfolgsserie in der Fußball-Bundesliga am Samstag mit einem Sieg gegen Mainz 05 (15.30 Uhr) beenden.

Copyright © mittelhessen.de 2018