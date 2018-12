Superjoker Alcácer, Doppelpacker Gnabry

Männer des Spieltags

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund siegt in der Fußball-Bundesliga munter weiter, auch dank Superjoker Paco Alcácer. Wieder in der Spur scheint Rivale FC Bayern. Dank Serge Gnabry gewannen die Münchner in Bremen und hoffen nun, dass die Zeit mit Trainer Niko Kovac doch noch zum Erfolg wird.

Copyright © mittelhessen.de 2018